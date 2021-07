Vier neue Fälle, Inzidenz steigt leicht

Ludwigshafen. Mit vier gemeldeten Neuinfektionen ist die Inzidenz in Ludwigshafen am Dienstag leicht auf 9,3 angestiegen. Das geht aus den Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) hervor. Die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle stieg damit auf 10 654, als genesen gelten inzwischen 10 276 Personen. Die Zahl der akut Infizierten in der Chemiestadt liegt aktuell bei 48, das sind drei mehr als am Vortag.

Im linksrheinischen Umland hat derzeit Speyer (27,7) die höchste Inzidenz, gefolgt von Landau (19,2), dem Kreis Südliche Weinstraße (17,2) und Worms (13,2). jei