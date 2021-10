Vier Jugendliche auf Maudacher Kerwe mit Pfefferspray verletzt

Ludwigshafen. Auf der Maudacher Kerwe hat am Montagabend ein Mann eine Gruppe Jugendlicher mit einem Pfefferspray verletzt. Der Schausteller und sein Bruder waren zuvor mit der Gruppe in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Während der Auseinandersetzung habe sich der Mann dann von der Gruppe bedrängt gefühlt, woraufhin er das Pfefferspray einsetzte. Vier Jugendliche wurden dabei verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Der 28-Jährige und sein Bruder flüchteten mit einem Auto, jedoch konnte die Polizei die beiden Männer später an ihrer Wohnung antreffen und das Pfefferspray sicherstellen.

