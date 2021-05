Vier illegale Pensionen entdeckt

Ludwigshafen. Die Polizei und der städtische Bereich Öffentliche Ordnung sind bei einer gemeinsamen Kontrolle auf jeweils zwei illegale Beherbergungsbetriebe in den Stadtteilen Oppau und Edigheim gestoßen. Wie die Verwaltung am Montag mitteilte, fehlte – abgesehen von gewerbe- und baurechtlichen Verstößen – in den Kellerwohnungen in Edigheim der vorgeschriebene zweite Fluchtweg. In einer Wohnung in Friesenheim stellten die Beamten bei der Kontrolle zudem eine Frau fest, die illegal der Prostitution nachging. Illegale Monteursunterkünfte und ihre Begleiterscheinungen sorgen in Ludwigshafen seit Wochen für Aufregung. jei

