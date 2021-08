„Vier gewinnt“ beim Lauf auf der Parkinsel

Ludwigshafen. Im Stadtpark auf der Ludwigshafener Parkinsel ist es am Freitag sportlich zugegangen. Im 20-Sekunden-Takt starteten dort am Abend die Viererteams beim diesjährigen Insellauf, der fünften Ausgabe, auf die Strecke. Wegen der Corona-Pandemie wurden das Konzept in diesem Jahr geändert und die Startzeiten entzerrt, damit sich im Startbereich und auf der Strecke nicht zu viele Freizeitsportler in die Quere kommen. Auf den Rundkurs von zwei Kilometern, den es zwei Mal zu absolvieren galt, gingen die Viererteams immer gemeinsam. Jedes Mitglied konnte in seinem eigenen Tempo laufen, am Ende zählten jedoch die addierten Zeiten aller Teamgefährten. Zahlreiche Gruppen hatten sich für das erste große Laufevent seit Monaten in Ludwigshafen angemeldet. Über die Ergebnisse der einzelnen Wettbewerbsklassen lagen bis Redaktionsschluss keine Informationen vor. jei

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1