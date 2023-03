Vier Autofahrer auf A 650 bei Oggersheim ineinander gekracht

Ludwigshafen. Weil vier Autofahrer aufeinander auffuhren, ist die A 650 Richtung Bad Dürkheim in Höhe des Kreuzes Oggersheim am Freitagnachmittag kurzzeitig voll gesperrt gewesen. Gegen 14.48 Uhr fuhr ein 73 Jahre alter Autofahrer auf das vor ihm abbremsende Fahrzeug auf, weil er zu wenig Abstand hielt, berichtet die Polizei. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen auf das nächste vor ihm abbremsende Fahrzeug aufgeschoben. Ein 37-jähriger Autofahrer fuhr auf die verunfallten Fahrzeuge zu und konnte nicht mehr rechtzeitig halten, da er ebenfalls zu wenig Abstand hielt. Er krachte in den Wagen des 73-Jährigen. Der Rettungsdienst brachte insgesamt drei verletzte Personen in ein Krankenhaus. Drei der vier beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

