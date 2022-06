Vielfältiges Programm am Bewegungstag

Ludwigshafen. Ein schier endloses Angebot an Sport- und Freizeitaktivitäten verspricht der zweite Rheinland-Pfälzische Bewegungstag, der am Samstag, 11. Juni, ab 10 Uhr auch im Sportpark am Südweststadion sowie auf den Geländen der angrenzenden Vereine und rum um das Maudacher Schloss in Ludwigshafen stattfindet. Vom französischen Nationalsport Boule, über einen Biathlon im Sommer und einen Barfußpfad bis hin zu Yoga, Wassergymnastik und dem neuen Fitnesstrend aus Japan „Slow Jogging“ (zu deutsch langsames Joggen), gibt es eine bunte Auswahl an Bewegungsarten für jede Zielgruppe, heißt es in einer Pressemitteilung der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“.

Biathlon und Bogenschießen

Direkt nach der Eröffnung des Bewegungstags um 10 Uhr durch Oberbürgermeisterin und Sportdezernentin Jutta Steinruck (SPD) geht es beim ASV Ludwigshafen in der Saarlandstraße 60 los. Bis 16 Uhr können Interessierte hier in die Sportart Boule reinschnuppern. Von 11 bis 11.30 Uhr gibt es von der ADTV Tanzschule Weile Programm für die Kleinen: den Kindertanz für Sechs- bis Zehnjährige. Anschließend ist die Tanzfläche wieder für alle beim Zumbafitness geöffnet. Ein besonderes Programm bietet die BKK Pfalz im Sportpark: Sommerbiathlon. Hier zählt nicht die Geschwindigkeit, sondern Teamwork und Geschicklichkeit. In einem Zweierteam müssen die Teilnehmenden einen Hindernisparcours bewältigen.

Gleich zwei Vereine, der BSV und der RSC Ludwigshafen, bieten zusammen in der Saarlandstraße 50 Bogenschießen an. Diejenigen, die sich in gleich mehreren Disziplinen versuchen wollen, können sich bereits ab 9.15 Uhr ins Südweststadion begeben. Hier lädt der ESV Ludwigshafen zum Sportabzeichentreff ein. Ebenfalls laufend in Bewegung sind Interessierte bei der Challenge „LU bewegt sich“. Die Registrierung hierzu beginnt am 11. Juni – Zeit dafür haben Teilnehmende vom 14. bis zum 20. Juni. Ziel ist es, Ludwigshafen laufend, walkend oder gehend zu umrunden. Eine Strecke von 52 Kilometern. Die Teilnahme ist alleine oder zu zweit möglich – das erste Team, welches die Strecke virtuell hinter sich bringt, hat gewonnen. Das ganze Programm gibt es unter www.land-in-bewegung.rlp.de

