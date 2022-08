Ludwigshafen. Nach dem Tod des Sozialdemokraten Manfred Reimann (Bild) würdigt auch der SPD-Regionalverband Pfalz dessen Verdienste. Von 1986 bis 1994 war der 1928 in Höhr-Grenzhausen (Westerwaldkreis) geborene Rivale Helmut Kohls Vorsitzender der Pfälzer SPD. „Manfred Reimann war ein bedeutender Vorsitzender des damaligen Bezirksverbands Pfalz“, sagt der heutige Vorsitzende Alexander Schweitzer. „Die Pfälzische SPD hat ihm viel zu verdanken. Unter anderem hat er sich für den Erhalt und Ausbau des ,Hauses der SPD’ in Neustadt eingesetzt, das heute noch als Geschäftsstelle, Tagungsstätte und für Büros der AWO Pfalz genutzt wird.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Reimann vertrat den Wahlkreis Ludwigshafen für drei Perioden im Deutschen Bundestag. Zweimal gewann er das Direktmandat gegen den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU). Seinen Lebensabend verbrachte er in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Maxdorf, wo er Anfang Juli verstarb. „Die SPD Pfalz verliert mit Reimann ein bis ins hohe Alter engagiertes und streitbares Mitglied, dessen Meinung stets hoch geschätzt wurde“, so Schweitzer. jei

© Markus Prosswitz / masterpress -