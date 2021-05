Verwirrung um Transporter

Ludwigshafen. Der Mitarbeiter einer Kfz-Werkstatt hat in der vergangenen Woche einen Transporter als gestohlen gemeldet. Das Fahrzeug sei zur Reparatur in der Werkstatt und bereits seit Mitte März außerhalb des Grundstücks geparkt gewesen. In der Zeit danach sei es gestohlen worden. Am Freitag fand die Polizei den Transporter aber auf dem Gelände des TÜV.

AdUnit urban-intext1

Bei der letzten Überprüfung am Anfang März sei der Transporter ohne Mängel gewesen und hätte zugelassen werden können. Seitdem parkte das Fahrzeug nachweislich unbewegt auf dem Gelände des TÜV. Die Polizei verständigte den Besitzer des Transporters, der es wieder mitnehmen konnte. fab