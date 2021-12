Versuchtes Tötungsdelikt - 21-Jähriger aus Untersuchungshaft entlassen

Ludwigshafen. Ein 21-jähriger Verdächtiger ist nach einem versuchten Tötungsdelikt in Ludwigshafen aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Donnerstag mitteilte, gab der 23-jährige Geschädigte seiner Vernehmung an, dass es sich bei dem inhaftierten Beschuldigten nicht um den Täter handele. Der 23-Jährige wurde am Montag, 20. Dezember, vermutlich mit einem Messer schwer verletzt an einer Haltestelle in der Frankenthaler Straße aufgefunden und anschließend stationär in einem Krankenhaus behandelt.

Der Haftbefehl wurde deshalb am vergangenen Donnerstag, 23. Dezember, aufgehoben. Der 21-jährige Beschuldigte wurde am selben Tag aus der Untersuchungshaft entlassen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern weiter an.