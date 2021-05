Versuchter Überfall auf Taxifahrer

Ludwigshafen. Am Montagabend hatte ein Fahrgast in Ludwigshafen versucht, einen Taxifahrer zu überfallen. Der Gast sei laut Polizeimeldung am Berliner Platz in das Taxi gestiegen. Als der Fahrer am Ziel in der Sternstraße von ihm das Fahrtgeld in Höhe von knapp zehn Euro verlangte, täuschte der Fahrgast mit verstecktem Arm im Pullover an, eine Waffe bei sich zu tragen. Er forderte vom Taxifahrer Bargeld. Der Fahrer, der unsicher war, ob der Gast tatsächlich eine Waffe in der Hand hatte, rief die Polizei. Den daraufhin eintreffenden Beamten erklärte der 56-jährige Fahrgast, dass es eine dumme Idee von ihm gewesen sei und er ursprünglich die Fahrtkosten auch zahlen wollte. Eine Waffe hatte er nicht dabei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,87 Promille.

AdUnit urban-intext1