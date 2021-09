Versuchter sexueller Missbrauch von Kindern in Ludwigshafen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Mehrere Kinder sind am Donnerstagmittag in Ludwigshafen Opfer eines versuchten sexuellen Missbrauchs geworden. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 13.15 Uhr in der Nähe des Spielplatzes zwischen der Eugen-Roth-Straße und Am Weidenschlag in Ludwigshafen-Oggersheim zu dem Vorfall.

Zeugen werden gebeten, sich unter Rufnummer 0621/963-27 73 bei der Polizei zu melden.

