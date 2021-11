Versuchter Raub auf Schnellrestaurant in Ludwigshafen - Polizei sucht nach Zeugen

Ludwigshafen. Bei einem versuchten Raub auf ein Ludwigshafener Schnellrestaurant ist ein Restaurantmitarbeiter von zwei unbekannten Tätern mit Messern bedroht worden. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Kriminellen am frühen Mittwochmorgen, gegen 1.10 Uhr, in der Bruchwiesenstraße zu. Sie gelangten durch eine offene Hintertür in das Restaurant. Dort bedrohten sie den Mitarbeiter und forderten die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Täter kein Geld erhalten haben, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Das Opfer erlitt einen Schock und wurde ärztlich versorgt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der eine Täter war etwa Mitte 20 Jahre alt, circa 1,85 m groß und schlank. Er war mit einem Schal maskiert und trug schwarze Kleidung.

Der andere Täter war ebenfalls etwa Mitte 20 Jahre alt, circa 1,70 m groß und schlank. Er war auch mit einem Schal maskiert und hatte einen Bart.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0621/963-2773 entgegengenommen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2