Versuchter Raub am Ludwigshafener Rathausplatz – Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Ein unbekannter Täter hat am Dienstagmittag in einem Bekleidungs- und Accessoires Geschäft am Rathausplatz in Ludwigshafen einen versuchten Raub begangen. Als der Täter den Laden gegen 12.45 Uhr mit vier geklauten Sweatshirts in einer Plastiktüte verlassen wollte, hielt ihn eine Ladendetektivin auf, teilte die Polizei mit. Der Täter schubste die Ladendetektivin weg und flüchtete ohne Diebesgut. Ein unbekannter Zeuge wurde auf den flüchtenden Mann aufmerksam und nahm die Verfolgung auf. Er holte den Täter zwar ein, der Kriminelle konnte sich aber kurze Zeit später losreißen und erneut flüchten. Der Zeuge verließ die Örtlichkeit noch vor Eintreffen der Beamten.

Der unbekannte Täter war etwa 40 Jahre alt, rund 1,75 bis 1,85 Meter groß und dunkelhäutig. Bekleidet war er mit einer knielangen Jeans, einem schwarzen T-Shirt, einer camouflagefarbenen Schirmmütze und weißen Turnschuhen. Zudem hatte er eine schwarze Umhängetasche der Marke Armani dabei.

Die Polizei bittet den unbekannten Zeugen und weitere Personen, die den Sachverhalt beobachtet haben, sich bei der Behörde unter der Rufnummer 0621/963-2122 zu melden.