Ludwigshafen. Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versucht in einen Reitverein in der Semmelweisstraße einzubrechen. Nach Polizeiangaben misslang das Vorhaben jedoch. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass Sportpferde das Ziel der Einbrecher waren.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/9632773 entgegen.