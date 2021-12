Versuchter Einbruch in Ludwigshafener Waffengeschäft – Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch versucht in ein Waffengeschäft in der Ludwigshafener Wredestraße einzubrechen. Nach Angaben der Polizei wollten die Täter die Glasscheibe des Geschäfts mit einem Gullydeckel einschlagen, was ihnen aber nicht gelang. Wegen der Alarmanlage ließen die Unbekannten von ihrem Vorhaben ab und ergriffen die Flucht. Der Schaden der an der Scheibe verursacht wurde beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/9632773 bei der Polizei zu melden.

