Ludwigshafen. Unbekannte haben nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versucht, in einen Jugendtreff in der Ludwigshafener Sachsenstraße einzubrechen. Das Vorhaben scheiterte jedoch.

Durch den Einbruchsversuch entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/ 963 2773 oder per E-Mail an die Adresse kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.