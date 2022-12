Ludwigshafen. In Ludwigshafen ist es zu einem Einbruchsversuch gekommen. Wie die Polizei mitteilte, versuchten Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Kleidungsgeschäft in der Schillerstraße einzubrechen. Die Täter scheiterten jedoch. Ein bislang unbekannter Sachschaden ist dennoch entstanden. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 0621 963 - 2403.

