Ludwigshafen. Unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag auf Sonntag zwischen 20 und 11 Uhr versucht, in ein Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, probierten die Kriminellen, die Hauseingangstür und ein Fenster des Hauses in der Lisztstraße aufzubrechen. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-2122 bei der Polizei zu melden.