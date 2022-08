Ludwigshafen. Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag versucht, in Ludwigshafen in ein Bürogebäude im Bereich Am Bubenpfad einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, misslang das Vorhaben. Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/9632122 zu melden.

