Ludwigshafen. Unbekannte haben in der Zeit von Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, versucht, ein in der Tullastraße in Ludwigshafen abgestelltes Auto aufzubrechen. Die Polizei teilt mit, dass hierdurch ein Schaden von 600 Euro entstand. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Tullastraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06219632222 bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen zu melden.

