Versuchte Körperverletzung durch Fahrradfahrer

Ludwigshafen. Ein unbekannter Radfahrer hat einen 38-jährigen Mann aus Ludwigshafen unvermittelt beleidigt und versucht mit den Fäusten ins Gesicht zu schlagen. Wie die Polizei mitteilte, stand der Mann am Freitag gegen 16:24 Uhr mit seinem Fahrrad an einer Ampel in der Sternstraße in Ludwigshafen. Während der Mann auf Grünlicht wartete, hielt eine weitere männliche Person mit einem Fahrrad neben ihm und fing unvermittelt an den 38-Jährigen zu beleidigen. Auch versuchte der unbekannte Mann dem Ludwigshafener mit den Fäusten ins Gesicht zu schlagen. Als ein Augenzeuge des Geschehens die Polizei verständigte, entfernte sich der unbekannte Täter mit seinem Fahrrad von der Örtlichkeit.

AdUnit urban-intext1

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt, insbesondere bezüglich des flüchtigen Täters, tätigen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/9632222 zu melden.