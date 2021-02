Ludwigshafen. Sie blockieren Bürgersteige und Fahrradwege, liegen auf Grünstreifen und in Gebüschen – und manchmal landen sie sogar im Weiher oder im Fluss. Die Rede ist von elektronischen Tretrollern, sogenannten E-Scootern. Seit etwas mehr als eineinhalb Jahren erobern sie mit wachsenden Flotten die Region, immer wieder begleitet auch von negativen Schlagzeilen.

So mehren sich seit einigen Wochen in Ludwigshafen die Beschwerden über Roller, die wild in der Gegend herumliegen. „Sie stellen für Bürgerinnen und Bürger, gerade auch für Kleinkinder, eine Unfallgefahr dar“, betont etwa Holger Scharff von der Mundenheimer SPD. Und auch Stadtratsmitglied Bernhard Wadle-Rohe kritisiert die „Vermüllung des öffentlichen Raums“ durch die herumliegenden E-Scooter. Vielerorts nötigten sie Bürger zu einem „Hindernislauf“. Während Scharff die Anbieter der Gefährte in der Pflicht sieht, kritisiert Wadle-Rohe die Untätigkeit der Stadtverwaltung.

„Die herumliegenden E-Tretroller sind auch aus Sicht der Verwaltung ein Ärgernis. Es gibt aber keine rechtlichen oder vertraglichen Möglichkeiten, dagegen rigoros vorzugehen“, sagt eine Rathaus-Sprecherin auf Anfrage. „Verstöße durch unsachgemäß platzierte E-Scooter sind schwer zu ahnden, da diese überall abgestellt werden dürfen, sofern niemand behindert oder gefährdet wird.“ Eine Sanktionierung durch den Bußgeldkatalog sei nicht vorgesehen – zumal es die Tatsache, dass die Fahrzeuge auch nach der Ausleihe durch Dritte bewegt werden können, schwer mache, den Verstoß einer Person zuzuordnen.

Die Idee fester Abstellzonen für die E-Scooter, wie sie Wadle-Rohe fordert, unterstützt die Verwaltung grundsätzlich. „Auch die Anbieter haben ein Interesse an solchen Zonen, aber nur dort, wo eine große Nachfrage gegeben ist wie etwa an Hauptbahnhöfen“, so die Sprecherin. Generell lebe das System aber vom Free-Floating-Prinzip – also davon, dass Roller überall ausgeliehen und möglichst nah am Zielort abgestellt werden können. „Auf die Fläche bezogen sind nur fest definierte Zonen für die Anbieter nicht interessant, da zuerst ein Weg zur Abstellzone zurückgelegt werden muss.“

Das betonen auch die E-Scooter-Anbieter selbst. „Feste Abstellzonen würden dem Prinzip der Mikromobilität widersprechen“, sagt Alexander Jung, bei der Firma Bird zuständig für die Zusammenarbeit mit den Städten. „Die Flexibilität, die wir den Menschen mit den E-Scootern geben wollen, wäre so wieder weg.“

Firmen sehen keine Häufung

Grundsätzlich sind den Verleih-Firmen die Probleme mit wild herumliegenden Rollern bekannt. „In der Regel handelt es sich dabei um Vandalismus. Selten sind es die Nutzer selbst, die die Fahrzeuge irgendwohin werfen“, so Jung. Denn bei Bird-Rollern sei es Vorgabe, beim Abstellen ein Bild des Rollers zu machen und über die App einzustellen.

Auf die Situation in Ludwigshafen bezogen, sagen alle drei Anbieter – neben Bird noch Tier und Lime – dass es keine besondere Häufung von Klagen gebe. „Es gibt solche Beschwerden nur vereinzelt, und wir gehen ihnen schnell nach“, sagt Stephan Dörner, zuständig für die Pressearbeit der Firma Lime. Auch das Unternehmen Tier erreichen „nur selten Beschwerden über wild herumliegende Roller in Ludwigshafen“, berichtet Sprecher Florian Anders. „Wir appellieren an alle Nutzer, die E-Scooter ordnungsgemäß und rücksichtsvoll abzustellen“, sagt er.

Kritik, dass die Roller zu selten eingesammelt werden, weisen die Anbieter ebenfalls zurück. „Bei uns werden die E-Scooter anlassbezogen gemanagt, also nicht die ganze Flotte auf einmal eingesammelt. Wir holen die Fahrzeuge, wenn die Batterie geladen oder ein Defekt behoben werden muss oder wenn sie falsch abgestellt wurden“, berichtet Jung von der Firma Bird. Gleiches gilt für Lime und Tier. „Wir werden aber zeitnah unsere Flotte in Ludwigshafen und Mannheim erneuern, was auch Auswirkungen auf die operativen Prozesse haben wird“, sagt Tier-Sprecher Anders. „Durch den Einsatz von Modellen mit austauschbaren Batterien wird das Hin- und-her-Fahren der Scooter zum Aufladen in Lagerhäuser überflüssig.“ Leere Batterien könnten so direkt vor Ort getauscht werden.

Fußpatrouille soll starten

Um gegen herumliegende Roller vorzugehen, planen die Anbieter weitere Maßnahmen. „Wir setzen in vielen Städten eine Fußpatrouille ein. Sie ist dafür verantwortlich, nicht ordnungsgemäß geparkte Roller wieder auf zugelassenen Plätzen zu platzieren“, berichtet Stephan Dörner für Lime. „Auch in Ludwigshafen und Mannheim wird diese in Kürze starten.“

Alle Unternehmen beteiligen sich zudem an Aufklärungskampagne wie etwa „Roll ohne Risiko“, um ihre Kunden auf den verantwortungsvollen Umgang mit den Scootern hinzuweisen. Auch technische Verbesserungen sollen in Zukunft dazu führen, dass mit den Fahrzeugen noch weniger Unfug getrieben werden kann, kündigt Alexander Jung an. „Der Faktor Mensch lässt sich aber natürlich nicht ganz ausschließen“, sagt er mit Blick auf Vandalismus.