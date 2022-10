Verstöße festgestellt

Ludwigshafen. Auf einem Gelände im Industriegebiet im Stadtteil Oggersheim ist am Samstagabend eine Feier der Rockergruppierung „Gremium MC“ abgehalten worden. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten die Beamten mit vielen Einsatzkräften nicht nur die Anreisenden und ihre Fahrzeuge, sondern überwachten auch die Veranstaltung. Die Personen reisten nach Erkenntnissen der Behörde aus dem gesamten Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland an. Es seien einige wenige Verstöße nach dem Waffengesetz und dem Betäubungsmittelgesetz festgestellt worden, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit.

Im Einsatz waren Kräfte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz, so der Sprecher weiter, dulde keine rechtsfreien Räume oder kriminelle Subkulturen und verfolge eine „Null-Toleranz-Strategie“. Damit werde die Landesstrategie der Polizei zur Bekämpfung der Rockerkriminalität konsequent umgesetzt. ott