Verschreibungspflichtige Medikamente bei Einbruch in Apotheke entwendet

Ludwigshafen. Bei einem Einbruch in eine Apotheke in der Sydlitzstraße in Ludwigshafen haben unbekannte Täter neben Bargeld auch verschreibungspflichtige Medikamente entwendet. Nach Polizeiangaben gelangten die unbekannten Täter über die Eingangstür ins Innere und durchwühlten Schränke und Schubladen. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 3000 Euro.

Der Einbruch wurde im Zeitraum vom 27. Mai bis 30.Mai ausgeübt. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/9632773 entgegen.