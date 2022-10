Verschollene Söhne

Eine Halle im klassizistischen Stil erinnert auf dem Ludwigshafener Hauptfriedhof an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs. Das davor liegende Ehrenfeld ist in rechteckigen Höfen angelegt. Kleine steinerne Grabmale reihen sich dort entlang flacher Hecken zu Hunderten aneinander. Jedes steht für ein im Kampf erloschenes Leben. Für das Schicksal eines oft jungen Mannes, der fürs Vaterland in den

...