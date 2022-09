Verschärfte Besucherregeln: Zutritt zum Klinikum Ludwigshafen nur mit negativem Test und Maske

Ludwigshafen. Das Klinikum Ludwigshafen passt die Besucherregelungen an. Denn aus dem neuen Infektionsschutzgesetz ergeben sich bundesweit aktualisierte Vorgaben, die unter anderem die Besucherregelungen für Krankenhäuser wieder verschärfen. Am Klinikum Ludwigshafen treten diese ab Samstag, 24. September, in Kraft. „Zutrittsberechtigt sind Begleitpersonen und Besucher mit tagesaktuellem, negativem Testergebnis und einer FFP2 Maske.“ Das kündigt das Klinikum in einer Pressemeldung an.

Ausnahmen von den Besucherregelungen seien nach Abwägung der Risiken in besonderen Härtefällen möglich, so die Klinik. Etwa beim Begleiten demenziell erkrankter Angehöriger, beim Besuch im Sterbefall oder bei der Begleitung von Schwangeren zur Geburt, heißt es weiter. Eine Testmöglichkeit vor Ort im Klinikum bestehe nicht. Das negative Testergebnis müsse mitgebracht werden. „Stationäre Patienten werden weiterhin durch das Klinikum getestet und müssen keinen Test extern vorab durchführen.“

Gültig ab sechs Jahren

Mit den verschärften Besucherregelungen sollen vor allem kranke und immungeschwächte Personen in der bevorstehenden Wintersaison vor einer Covid-Infektion geschützt werden. Personen mit Erkältungssymptomen sollten sowohl als Besucher als auch als Begleitperson das Betreten des Krankenhauses ganz meiden. Für alle anderen Besucher gilt ab einem Alter von sechs Jahren ab Samstag, dass ein Besuch nur mit negativem Testergebnis einer offiziellen Teststelle möglich ist.

Außerdem muss in allen Räumlichkeiten eine Maske getragen werden. Weiterhin gültig bleibt laut Klinikum die Regelung, dass pro Patient ein Besucher pro Tag für eine Stunde vorbeikommen darf.