Ludwigshafen. Ein vermisster 12-jähriger Junge ist am Mittwoch wohlbehalten in Ludwigshafen wiedergefunden worden. Nach Angaben der Polizei soll er am Dienstag gegen 11.10 Uhr eine Jugendeinrichtung in Ludwigshafen verlassen haben. Mit Hilfe einer Öffentlichkeitsfahndung konnte der Junge gegen15 Uhr von den Beamten in der Stadt angetroffen werden.

