Vermeintlicher Scherz in Mutterstadt endet mit Strafanzeigen

Mutterstadt. Ein junges Paar hat am Dienstag eine Freundin bedroht, weil sie ihr einen Streich spielen wollten. Dies teilte die Polizei mit. Unter einem Vorwand lockten die beiden die 16-Jährige an eine Grundschule. Dort wartete der 16-Jährige auf sie und fragte sie, ob sie schon einmal Todesangst erfahren habe. Daraufhin drückte er sie auf den Boden und hielt ihr ein Klappmesser an den Hals. Die junge Frau rannte davon und entdeckte ihre vermeintliche 15-jährige Freundin, die ebenso wie der 16-Jährige in Gelächter ausbrach. Gegen den jungen Mann aus Böhl-Iggelheim wurden Ermittlungen wegen Bedrohung und hinsichtlich des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

