Vermeintlich gestohlenes Fahrrad erkannt: Männer verprügeln 40-Jährigen

Ludwigshafen. Zwei Männer im Alter von 50 und 23 Jahren haben in Ludwigshafen einen Mann verprügelt, weil sie dachten, er fahre ihr gestohlenes Fahrrad. Der 40-Jährige war am Dienstagvormittag auf dem Fahrrad in der Valentin-Bauer-Straße unterwegs gewesen, als ihn die beiden Männer attackierten, berichtet die Polizei. Einer der beiden schlug mit einer Wasserwaage auf ihn ein. Als die alarmierten Polizeikräfte die Rahmennummer überprüften, stellte sich heraus, dass es sich nicht um das gestohlene Fahrrad der beiden Männer handelte. Der 50- und 23-Jährige müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

