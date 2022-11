Vermehrt Einbrüche im Gebiet Ludwigshafen – Polizei gibt Tipps

Ludwigshafen. Die Polizei hat vermehrte Einbruchsdelikte am Wochenende im Ludwigshafen vermeldet und gibt anlässlich Tipps, um sich vor Einbrechern zu schützen. Wie die Polizei mitteilt, gab es mindestens vier Delikte. In der Forster Straße, der Ottweiler Straße und dem Johannisbeerweg verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu den Häusern und suchten diese fast vollständig nach Wertgegenständen ab. In der Forster Straße und im Johannisweg brachen die Täter am Sonntag ein. Der andere Einbruch fand zwischen Mittwoch und Sonntag statt. Alle entsprechenden Bewohner waren währenddessen abwesend. In der Nacht auf Sonntag versuchten Unbekannte, auch im Ligusterweg einzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Polizei kann den entstandenen Schaden derzeit noch nicht beziffern und ermittelt weiter in den Fällen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963 2773 entgegen.

Damit sich jedermann vor einem Einbruch zu schützen kann, veröffentlichte die Polizei folgende Tipps

Fenster, Balkon- und Terrassentüren sollten auch bei kurzer Abwesenheit geschlossen werden

Wer seinen Schlüssel verloren hat, soll umgehend den Schließzylinder auswechseln

Auch bei kurzer Abwesenheit: Nicht nur die Tür ins Schloss ziehen, sondern besser immer, am besten zweifach, abschließe

Der Haus- oder Wohnungsschlüssel sollte niemals außerhalb der Wohnung deponiert werden: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck

Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden und gegen Hochschieben gesichert sei

Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden

Weitere Tipps wie sie sich vor Einbrechern schützen können, finden sich unter www.polizei-beratung.de.