Verletzte bei Pfefferspray-Attacke in Ludwigshafen

Ludwigshafen. In der Nacht auf Montag sind bei einem Angriff mit Pfefferspray drei Personen in einen Linienbus in Ludwigshafen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 0.45 Uhr in dem RNV-Bus, der sich gerade in der Hohenzollernstraße befand, zur einer Auseinandersetzung. Ein unbekannter Mann sprühte einem 32-Jährigen unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht.

Anschließend verließ der Unbekannte den Bus und flüchtete zu Fuß. Auch zwei unbeteiligte Personen klagten über Reizungen im Gesicht. Der attackierte 32-Jährige wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Die Hintergründe der Tat sowie die Identität des Täters sind noch unklar.

Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Rufnummer Rufnummer 0621 963-2222.