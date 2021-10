Verletzte bei Festnahme

Ludwigshafen. Ein 24-jähriger Mann hat am Mittwoch die Polizei in Ludwigshafen in Atem gehalten und zwei Beamte verletzt. Wie das Präsidium Rheinpfalz am Donnerstag mitteilte, hatten die Polizisten die Wohnung des Ludwigshafeners aufgesucht, da dieser per Haftbefehl gesucht wurde. Um den Mann festzunehmen, sollte dieser durch die Polizei gefesselt werden. Dagegen habe sich der 24-Jährige jedoch derart gewehrt, dass die Beamten ihm mit dem Einsatz des Distanzelektroimpulsgerät – kurz Taser genannt – drohen mussten, hieß es weiter. Die Drohung wirkte wohl: Der Gesuchte ließ sich laut der Polizei seine Arme auf den Rücken führen und konnte gefesselt werden. Bei dem Einsatz wurden eine Polizeibeamtin, ein Polizeibeamter sowie der 24-Jährige leicht verletzt. Der Haftbefehl konnte schließlich vollstreckt werden. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. her

