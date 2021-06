Verletzte bei Brand

Ludwigshafen. Ein Wohnungsbrand hat in der Nacht zum Samstag in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen einen Schaden von rund einer halben Million Euro verursacht. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, seien dabei fünf Menschen leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht worden. Das Feuer war in der Nacht gegen drei Uhr in der sechsten Etage des insgesamt siebenstöckigen Mehrfamilienhauses in der Schulstraße ausgebrochen. Mehr als 100 Bewohner retteten sich aus dem Gebäude ins Freie.

Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Als die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr eintrafen, stand die Wohnung bereits lichterloh in Flammen. Glücklicherweise hatte die Feuerwehr nach eigenen Angaben die Flammen schnell unter Kontrolle. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. lrs/her