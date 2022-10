Ludwigshafen. Auf dem Fußballplatz sind am Sonntagnachmittag in Ludwigshafen mehrere Personen in eine Schlägerei geraten. Wie die Polizei mitteilt, war der Grund für die Auseinandersetzung ein vorheriges Foulspiel gegen 17 Uhr. Nach Polizeiangaben wurden bei der Prügelei auf dem Fußballplatz an der Teichgasse drei Personen verletzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Rufnummer 0621 963 2222 zu wenden.

