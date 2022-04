Verlagerung des Ludwigshafener Landesimpfzentrums wirft Fragen auf

Ludwigshafen. Die geplante Verlagerung des Ludwigshafener Landesimpfzentrums von der Walzmühle in den Pfalzbau hat bei der Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten Fragen aufgeworfen. „Wir fragen, ob das geplante Impfzentrum im Pfalzbau Auswirkungen auf die jährlichen Festspiele im Herbst haben könnte“, erklärt Fraktionschef Raik Dreher in einer Mitteilung. „Außerdem möchten wir sichergestellt wissen, dass der Pfalzbau auch weiterhin als Ausweichquartier für das Mannheimer Nationaltheater trotz Impfzentrum zur Verfügung steht. Zudem interessiert uns, in welchem Umfang das Impfzentrum im Pfalzbau eingerichtet werden soll.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie berichtet, will die Stadtverwaltung dem Stadtrat in der Sitzung am kommenden Montag im nicht-öffentlichen Teil vorschlagen, das Impfzentrum in den Pfalzbau zu verlegen. Hintergrund ist der zum 31. Mai auslaufende Vertrag in der Walzmühle. Deren Eigentümer, die Pro Concept AG aus Mannheim, plant den Umbau des Einkaufszentrums. Eine abermalige Verlängerung des Vertrags ist aus diesem Grund nicht möglich.