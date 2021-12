Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Person

Ludwigshafen-West. Eine 23-jährige Unfallverursacherin hat sich am Freitag zunächst vom Unfallort entfernt und kehrte erst nach Eintreffen der Polizei wieder zurück. Wie die Beamten mitteilten, wurde bei dem Verkehrsunfall eine 40-Jährige aus Ludwigshafen leicht verletzt und es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 15.000 Euro.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr in der Bruchwiesenstraße in Ludwigshafen aufgrund stockenden Verkehrs. Die 23-jährige Unfallverursacherin erkannte zu spät die mit ihrem Pkw vor ihr verkehrsbedingt wartende 35-jährige Mannheimerin und fuhr mit ihrem Auto auf deren Fahrzeug auf. In Folge der Kollision wurde der Pkw der 35-Jährigen auf das davor wartende Auto einer 40-Jährigen aus Ludwigshafen und dieses wiederum auf das davor ebenfalls wartende Fahrzeug einer 53-Jährigen geschoben.

Zwei der beteiligten vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sichergestellt.