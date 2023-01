Verkehrsunfallflucht in Ludwigshafen – Unfallverursacher gesucht

Ludwigshafen. Die Polizei Ludwigshafen sucht aktuell nach einem flüchtigen Autofahrer. Wie die Polizei berichtet, bog dieser am Dienstag, 11.20 Uhr in einem zu engen Bogen in der Ernst-Lehmann-Straße ab und kollidierte hierbei mit einer 22-jährigen Autofahrerin. Trotz des Zusammenstoßes fuhr der Mann einfach weiter. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 2500 Euro.

Laut Polizei war der flüchtige Autofahrer circa 50 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er fuhr einen Hyundai mit Ludwigshafener Kennzeichen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963 2222.