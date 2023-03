Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Ludwigshafen - Auto wird in Gegenverkehr geschleudert

Ludwigshafen. Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen sind in der Nacht zum Samstag in Ludwigshafen mehrere Personen leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben missachtete ein alkoholisierter 21-jähriger Autofahrer gegen 0.20 Uhr im Kreuzungsbereich der Lagerhausstraße/An der Kammerschleuse die Vorfahrt eines 28-jährigen Autofahrers aus Ludwigshafen. Durch die Kollision wurde der 28-Jährige in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte mit dem Pkw einer 29-jährigen Frau aus Weingarten.

Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden geschädigten Verkehrsteilnehmer sowie deren Insassen leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Der Unfallverursacher stand unter dem Einfluss von Alkohol, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten wurde. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.