Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Hemsdorf

Hemsdorf.

Ein Mann ist unter dem Einfluss von Alkohol in Hemshof am Sonntag von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 33-Jährige gegen 05.20 Uhr die Rheinuferstraße in Richtung der Carl-Bosch-Straße als dieser nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem auf dem Seitenstreifen abgestellten LKW kollidierte.

Bei der Unfallaufnahme stellen die Beamten bei dem Mann einen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der Mann klagte im Nachgang über leichte Brustschmerzen, worauf dieser dem Rettungsdienst vorgestellt wurde.

