Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Ludwigshafen-Friesenheim

Ludwigshafen. Bei einem Verkehrsunfall in Ludwigshafen-Friesenheim sind zwei Personen am Freitagvormittag leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bog eine 52 Jahre alte Autofahrerin gegen 10.05 Uhr von der Leuschnerstraße nach links in die Bremserstraße ab. Dabei übersah die 52-Jährige eine von rechts kommende und bevorrechtigte 28 Jahre alte Autofahrerin, die auf der Leuschnerstraße in Richtung Goerdelerplatz unterwegs war. Beide wurden mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7 000 Euro.

