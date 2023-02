Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos in Maxdorf - hoher Sachschaden

Maxdorf. In Maxdorf ist es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 23-jähriger Autofahrer die Weisenheimer Straße gegen 17.45 Uhr, von der Kurpfalzstraße kommend queren, um in den Heideweg in Birkenheide einzufahren. Dabei übersah er einen aus Richtung Weisenheim kommenden 77-jährigen Autofahrer und es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Das Fahrzeug des 23-Jährigen wurde hierdurch um 180 Grad gedreht und rückwärts in den Heideweg geschleudert. Hierbei prallte er gegen zwei weitere dort haltenden Fahrzeuge. Durch den Unfall wurde eine 73 - jährige Beifahrerin und eine 51-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Die Weisenheimer Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Schlussendlich gab es zwei Leichtverletzte und der Sachschaden belief sich auf rund 37.000 Euro.