Verkehrsunfall mit Unfallflucht in Ludwigshafen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Das Auto einer 38-Jährigen ist bei einem Unfall in Ludwigshafen am späten Samstagabend durch einen unbekannten Täter beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Geschädigte in der Saarlandstraße von Mannheim kommend in Richtung Schänzeldamm unterwegs, als gegen 23.45 Uhr ein Unbekannter mit seinem Auto auf Höhe der Einmündung Stifterstraße die Saarlandstraße ebenfalls befuhr und mit dem Kotflügel der Geschädigten zusammenstieß.

Die 38-Jährige versuchte noch nach links auszuweichen, konnte jedoch eine Berührung beider Fahrzeuge nicht verhindern. Durch das Ausweichen fuhr die Geschädigte links gegen den Bordstein, wodurch der vordere linke Reifen platzte. Das Tatfahrzeug entfernte sich unmittelbar in Richtung Schänzeldamm. Am Auto der 38-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0621/963-2122 zu melden.