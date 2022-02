Verkehrsunfall mit Straßenbahn in Ludwigshafen - Personen verletzt

Ludwigshafen. Am Donnerstagnachmittag ist ein Auto mit einer Straßenbahn in Ludwigshafen kollidiert, es hat beim Unfall zwei Verletzte gegeben. Wie die Polizei mitteilt, wollte das Auto auf der Rheingönheimer Straße in Höhe der Schillerschule wenden und stieß dann gegen 14.15 Uhr mit der Straßenbahn zusammen. Von den drei Personen im Auto wurden zwei leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt. Laut Polizei ist das Auto ein Totalschaden, die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Während dem Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen.

