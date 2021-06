Ludwigshafen. Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstagvormittag in Ludwigshafen ein hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine Autofahrerin in der Ernst-Eiselen-Straße in eine Garage einparken. Hierbei touchierte sie eine Straßenlaterne und kollidierte mit einem Carport. Die Pkw-Fahrerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 50 000 Euro.

AdUnit urban-intext1