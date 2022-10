Ludwigshafen. Drei Pkws sind am Montag gegen 13.42 Uhr auf der B 44 in Fahrtrichtung Speyer kollidiert. Eine Person wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Die B 44 war während der Rettungs- und Bergemaßnahmen voll gesperrt. Informationen zum Unfallhergang gibt es noch nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr betont, wie vorbildlich die anderen Verkehrsteilnehmer eine Rettungsgasse gebildet haben.