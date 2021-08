Verkehrsunfall in Oggersheim unter Drogeneinfluss verursacht und geflüchtet

Oggersheim. Eine 49-jährige Autofahrerin hat am frühen Samstagmorgen unter Alkoholeinfluss während der Fahrt mehrere Autos in Oggersheim angefahren und anschließend Unfallflucht begangen. Wie die Polizei mitteilte, kam die betrunkene Fahrerin gegen 3.36 Uhr in der Heinrich-Halfen-Straße von der Spur ab und stieß dabei mit zwei abgestellten Autos zusammen. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtenden Auto, konnte dieser im Nahbereich - stark beschädigt - aufgefunden werden.

Durch weitere Ermittlungen, konnte die verantwortliche 49-Jährige angetroffen und kontrolliert werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest wies einen Wert von 2,61 Promille auf.

Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht wurde gegen die 49-jährige Ludwigshafenerin eingeleitet. Der Führerschein wurde einbehalten.