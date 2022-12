Ludwigshafen. Am Freitagabend ist in Ludwigshafen-West ein 29-Jähriger ohne Führerschein verunfallt. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Mann in der Frankenthaler Straße aufgrund der Straßenglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte daraufhin mit einem anderen geparkten Fahrzeug am Straßenrand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 29-jährige Fahrer keinen Führerschein besitzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

