Mutterstadt. Am Mittwochabend ist es in der Mutterstadt zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Wie die Polizei mitteilte, missachtete eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus der Mutterstadt die Vorfahrt eines 37-Jährigen aus der Südpfalz.

In Folge des Zusammenstoßes in der Lessingstraße wurde der 37-Jährige im Rückenbereich leicht verletzt. Außerdem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 19.000 Euro.