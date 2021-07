Verkehrsunfall: Fahrradfahrerin nach Zusammenstoß verletzt

Ludwigshafen. Bei einem Verkehrsunfall ist am Montagmorgen eine 40-jährige Radfahrerin in Ludwigshafen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 67-jähriger Autofahrer gegen 10 Uhr auf der Rohrlachstraße in Richtung Hartmannstraße. Als zur gleichen Zeit eine 40-Jährige mit ihrem Fahrrad an der Einmündung Goerdelerplatz in Richtung Seilerstraße den dortigen Fußgängerüberweg überqueren wollte, wurde sie von dem Pkw-Fahrer angefahren. Durch die Kollision stürzte sie vom Fahrrad und verletzte sich. Ihr Fahrrad rutschte bei dem Sturz gegen ein Auto, das am linken Fahrbahnrand geparkt war. Beide Autos und das Fahrrad wurden leicht beschädigt. Die 40-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

