Verkehrsunfall durch Gaffen - 29-Jähriger fährt Roller auf

Ludwigshafen. Ein Autofahrer hat sich von seiner Neugierde an einem Unfallgeschehen dermaßen ablenken lassen, dass er am Freitag in Ludwigshafen selbst einen Unfall verursacht hat. Nach Angaben der Polizei war eine Streife gegen 14.40 Uhr in der Carl-Bosch-Straße mit der Aufnahme eines Verkehrsunfalls beschäftigt. Der 29-jährige Gaffer verlor beim Vorbeifahren die vor ihm befindlichen und auf Grund der Verkehrssituation vor Ort abbremsenden Fahrzeuge aus den Augen.

Auf Grund dessen fuhr der Mann einem vorausfahrenden Roller auf und schob diesen auf ein wiederum davor befindliches Auto. Der 61jährige Rollerfahrer stürzte hierbei und verletzte sich. Gegen den 29-Jährige wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.